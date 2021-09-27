الحكم بالسجن ثلاث سنوات على ضابط شرطة في بابل تسلم رشا مقابل تمرير معاملة لأحد المواطنين

2021/09/27 | 15:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلة/نينا/حكمت محكمة النزاهة في بابل اليوم الاثنين بالسجن ثلاث سنوات على ضابط برتبة مقدم في شرطة بابل لتسلمه رشا بمبلغ ثلاثة ملايين دينار.وقال مصدر في المحكمة" أن محكمة النزاهة في بابل حكمت اليوم الاثنين على ضابط برتبة مقدم بالسجن لمدة ثلاث سنوات لتسلمه رشا بمبلغ ثلاثة ملايين دينار مقابل تمرير معاملة لأحد المواطنين.واضاف أن المحكمة استندت في قراراتها على الأدلة الجنائية والشهود"./انتهى

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