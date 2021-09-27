الجنائية الدولية: التحقيقات في أفغانستان ستركز على طالبان وداعش

2021/09/27 | 15:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلن المدعي العام الجديد للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان اليوم الإثنين، أنه ينوي تركيز تحقيقه في أفغانستان على طالبان وتنظيم داعش-ولاية خراسان، والتوقف عن منح أولوية للاتهامات للقوات الأمريكية بارتكاب جرائم حرب.

وأفاد خان أنه طلب من القضاة السماح له بإعادة إطلاق التحقيق الذي علق في العام الماضي بطلب من الحكومة الأفغانية، بعد سيطرة طالبان على البلد في أغسطس(آب) الماضي، ما ينهي احتمال إجراء تحقيقات داخلية حقيقية وفعالة.

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