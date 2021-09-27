2021/09/27 | 15:50 - المصدر: قناة الرشيد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: WLqkZL2ZU8U
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الحلبوسي يزور "واحة الكرامة" و"مسجد زايد الكبير" في أبو ظبي) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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