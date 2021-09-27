الدفاع المدني تتخذ 3 اجراءات لتأمين سلامة مراكز ومخازن الاقتراع

2021/09/27 | 15:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مدير اعلام الدفاع المدني جودت عبد الرحمن، عن اتخاذ ثلاث خطوات لحماية أمن وسلامة المراكز الانتخابية ومخازن الاقتراع قبيل العملية الانتخابية المقبلة.

وقال عبد الرحمن ان مديرية الدفاع المدني قامت بإجراءات الوقاية والسلامة للمراكز الانتخابية والمخازن الانتخابية وتوزيع فرق الاطفاء، وكذلك فان عملية المرابطة بدأت منذ فترة، منوهاً الى ان عمل المديرية هو ان تكون المراكز الانتخابية ومحطات الاقتراع في مأمن من حوادث الحريق اثناء العملية الانتخابية.

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