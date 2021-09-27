لا منقذ خارجيا للبنان

2021/09/27 | 16:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في أفضل الأحوال قد تنجح الحكومة اللبنانية الجديدة، في الحصول على دعم اقتصادي مؤقت، ولكن لا توجد هناك أي معطيات محلية أو دولية تدعو لأي تفاؤل حذر

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