كشف موقف ميسي من المشاركة في مباراة مانشستر سيتي المرتقبة

2021/09/27 | 16:01 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ كشفت صحيفة “ماركا”، موقف الأرجنتيني ليونيل ميسي، من المشاركة مع باريس سان جيرمان في مواجهة مانشستر سيتي، غدا الثلاثاء، في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.وعانى ميسي من إصابة في الركبة اليسرى، تعرض لها خلال مواجهة أولمبيك ليون، وأبعدته عن المباراتين الأخيرتين لسان جيرمان في الدوري المحلي، ضد متز (2-1)، ومونبيليه […]

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