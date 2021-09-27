الرئيس صالح: علينا استلهام الدروس الخالدة طريقاً للإصلاح نحو دولة مقتدرة

2021/09/27 | 16:01 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

شدد رئيس الجمهورية برهم صالح، الاثنين، على ضرورة استلهام "الدروس الخالدة" طريقاً للإصلاح.

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وذكر صالح في تغريدة على حسابه بتويتر تابعها "ناس"، (27 أيلول 2021)، "في اربعين ثورة الحسين (ع)، علينا استلهام الدروس الخالدة طريقاً للإصلاح نحو دولة مقتدرة ترتكزُ على الإرادة الحرّة للعراقيين، فالمسيرة الراجلة نحو كربلاء الإباء، تجسيد حقيقي لإصرارهم على دولة ضامنة لأمنهم وحقوقهم في الحياة الحرة الكريمة، دولة في أمن وسلام مع جيرانها بسيادة كاملة".

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