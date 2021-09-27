استقبلت بالسجادة الحمراء.. شاهد ما قالته ابنة مؤسس هواوي بعد إطلاق سراحها من كندا

2021/09/27 | 16:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاد كنديان كانا محتجزين قرابة 3 سنوات في الصين إلى ديارهم وتم لم شملهم بأسرهم.وصل مايكل كوفريج ومايكل سبافور أولًا إلى كالجاري في وقت مبكر، السبت، قبل السفر إلى تورنتو.في نفس الوقت، كانت المسؤولة التنفيذية في شركة هواوي، منج وانزو، تهبط في شنجن الصينية، حيث تلقت استقبالًا بالسجادة الحمراء.

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