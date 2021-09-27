2021/09/27 | 16:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قال وزير داخلية بولندا ماريوس كامينسكي، للصحفيين في وارسو، اليوم الاثنين، إن العديد من المهاجرين غير الشرعيين، المحتجزين على الحدود البيلاروسية البولندية يشكلون تهديدا إرهابيا.وأضاف الوزير: ” سجلنا منذ بداية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بولندا: اللاجئون يشكلون تهديدآ إرهابيآ المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بولندا: اللاجئون يشكلون تهديدآ إرهابيآ) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بولندا: اللاجئون يشكلون تهديدآ إرهابيآ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).