2021/09/27 | 16:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني وجه رامي عباس، وكيل أعمال النجم المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف نادي ليفربول، رسالة جديدة إلى إدارة “الريدز”، بشأن تجديد عقد اللاعب المصري.وينتهي عقد صلاح مع ليفربول في صيف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وكيل صلاح يوجه رسالة لليفربول المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وكيل صلاح يوجه رسالة لليفربول) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وكيل صلاح يوجه رسالة لليفربول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).