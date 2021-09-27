الامارات.. 31 لاعبا لمواجهة العراق وايران في تصفيات كاس العالم

2021/09/27 | 16:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مدرب المنتخب الإماراتي الهولندي فان مارفيك،اليوم الاثنين، القائمة الموسعة استعدادا لمواجهتي العراق وإيران يومي 7 و12 /تشرين الأول المقبل، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وضمت القائمة 31 لاعبا، ومنهم حراس المرمى، علي خصيف، فهد الظنحاني، عادل الحوسني ومحمد الشامسي، واللاعبين بندر الاحبابي، محمد برغش، عبد العزيز هيكل، شاهين عبد الرحمن، وليد عباس، محمود خميس، خليفة الحمادي، أحمد راشد، أحمد العطاس والحسن صالح.

ويوسف جابر، ماجد حسن، يحيى نادر، علي سالمين، عبد الله رمضان، محمد عباس، عبد الله حمد، ماجد راشد، فابيو دي ليما، خلفان مبارك، خليفة الحمادي، محمد جمعة، طحنون الزعابي، علي صالح، زايد العامري، علي مبخوت وسبستيان تيجالي.

ومن المقرر أن يبدأ المنتخب الإماراتي معسكراً في دبي عقب نهاية الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين، والمقررة الثلاثاء والأربعاء المقبلين، ويتم خلال التجمع الاستقرار على القائمة النهائية لخوض المباراتين.

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