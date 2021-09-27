الموقف الوبائي اليوم الاثنين: 2447 إصابة جديدة بكورونا

2021/09/27 | 16:16 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموقف الوبائي اليومي لفيروس كورونا.

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