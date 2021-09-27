القوات الأميركية تدخل 50 آلية من العراق لدعم قواعدها في سوريا

2021/09/27 | 16:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدخلت القوات الأميركية، اليوم

الاثنين، رتلاً محمّلاً بمواد ومعدات

عسكرية ولوجستية من العراق عبر معبر

الوليد غير الشرعي لدعم قواعدها

العسكرية في منطقة الجزيرة السورية.





وبحسب وكالة سانا، فإنّ الرتل مؤل

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