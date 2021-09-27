كربلاء :توقعات محلية بوصول اعداد زوار الاربعين الى اكثر من 14 مليون هذا العام ..هذا ما قاله نائب المحافظ

2021/09/27 | 16:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت الحكومة المحلية في محافظة

كربلاء المقدسة أن تفوق أعداد زائري

الأربعينية هذا العام ما سجل في العام

الماضي والتي تجاوزت 14 مليون زائر.

وقال نائب المحافظ جاسم الفتلاوي في

تصريح صحفي تابعته وكالة ن

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