بعد طلب تغيير المحقق العدلي.. تعليق التحقيق بانفجار مرفأ بيروت

2021/09/27 | 16:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علّق المحقق العدلي، طارق بيطار، الاثنين، تحقيقه في قضية انفجار مرفأ بيروت بعد تبلغه دعوى تقدم بها وزير سابق يطلب فيها نقل القضية إلى قاض آخر ردا على طلب استجوابه كمدعى عليه، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس.

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