الصحة تنشر الموقف الوبائي للجائحة خلال الـ 24 ساعة الماضية

2021/09/27 | 16:32 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الاثنين، الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (27 أيلول 2021)، إن "الكوادر الصحية في عموم المحافظات العراقية سجلت 2447 إصابة جديدة، فيما تماثل 4156 مصاباً إلى الشفاء، وقابل ذلك وفاة 32 مصاباً خلال المدة المذكورة".

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