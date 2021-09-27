2021/09/27 | 16:36 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفتح: النفس الانفصالي مازال مستمرا لدى قيادات كردية ولا عودة للبيشمركة لكركوك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/27 | 16:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفتح: النفس الانفصالي مازال مستمرا لدى قيادات كردية ولا عودة للبيشمركة لكركوك) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفتح: النفس الانفصالي مازال مستمرا لدى قيادات كردية ولا عودة للبيشمركة لكركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).