2021/09/27 | 16:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني اكتشف العلماء ثلاثة فيروسات في الخفافيش في لاوس تشبه إلى حد كبير كوفيد-19 من أي فيروسات مشابهة.ووفق تقرير نشرته مجلة نيتشر العلمية، يقول الباحثون إن أجزاء من الشيفرة الجينية الخاصة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عن أصل كورونا..



اكتشاف “مثير للاهتمام ومرعب” في الخفافيش المركز الخبري الوطني.

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