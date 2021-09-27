توقعات.. أسعار النفط ترتفع إلى 90-100 دولار للبرميل

2021/09/27 | 16:42 - المصدر: بغداد اليوم

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تشير التوقعات إلى أن الطلب العالمي على النفط سيعود في أوائل عام 2022 إلى مستويات ما قبل تفشي فيروس كورونا المستجد، بينما قدر بنك عولدمان ساكس أن سعره سيرتفع إلى ما بين 90 و100 دولار للبرميل.

فقد توقع منتجون ومتعاملون في قطاع النفط، اليوم الاثنين، أن يعود الطلب العالمي على الوقود إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19 بحلول أوائل العام المقبل مع تخلص الاقتصاد من تبعات الجائحة، لكن طاقة التكرير الفائضة ستضغط على الأرجح على تلك التوقعات.

وقال قادة القطاع إنه على الرغم من استمرار الزيادة في حالات الإصابة بالمرض في العديد من الأسواق بما أضر بتعافي الطلب لبعض نواتج التكرير، مثل وقود الطائرات، إلا أن توجهات الاستهلاك للبنزين والديزل تشير إلى نمو أعلى، وفقا لرويترز.

جاءت تلك التصريحات في مؤتمر بلاتس للبترول في آسيا والمحيط الهادئ لعام 2021 الذي يعقد في صورة هجينة هذا العام إذ يشمل مشاركين فعليين وافتراضيين.

وقال رئيس بي.بي سنغافورة والرئيس التنفيذي لذراع بي.بي للتجارة والشحن في آسيا والهادئ والشرق الأوسط، يوجين ليونغ "شهدنا هوامش التكرير تتعافى مع تعافي الطلب...



لكن بشكل عام بالنسبة للعالم فهناك الكثير من الطاقات التكريرية غير المستغلة والكثير من الطاقة التي خرجت من خطوط الانتاج"، بحسب رويترز.

وتابع قائلا في خطاب مسجل سلفا للمؤتمر "على الأرجح ستعمل طاقة التكرير الفائضة على الحد بدرجة ما من تلك الهوامش".

وقال رئيس هيس كورب الأميركية المنتجة للنفط والغاز، غريغ هيل، إن الشركة تتوقع أن يعود الطلب العالمي لمستويات ما قبل الجائحة، التي كانت تبلغ 100 مليون برميل يوميا، بنهاية العام الجاري أو أوائل 2022.

وتنبأت الوكالة الدولية للطاقة أيضا بتعاف قوي اعتبارا من الربع الرابع مستندة إلى "طلب مكبوت قوي وتقدم مستمر في حملات التطعيم" للوقاية من كوفيد-19.

وتوقعت أن يصل متوسط الطلب العالمي على النفط في 2021 إلى 96.1 مليون برميل يوميا وإلى 99.4 مليون برميل يوميا في 2022 مقابل تسجيله 90.0 مليون برميل يوميا في 2020.

وتوقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وصول متوسط الطلب في الربع الرابع من العام إلى الجاري إلى 99.70 مليون برميل يوميا.

غولدمان ساكس: سعر برميل النفط إلى 90 دولارا بنهاية العام

من ناحيته، رفع بنك غولدمان ساكس توقعاته لسعر مزيج برنت بحلول نهاية العام إلى 90 دولارا للبرميل، وذلك من 80 دولارا حاليا، بسبب تعافي الطلب على الوقود بمعدل أسرع من المتوقع من تداعيات انتشار متحور دلتا من فيروس كورونا وأثر إعصار آيدا على الإمدادات العالمية.

واقتربت العقود الآجلة لمزيج برنت من أعلى مستوياتها في 3 سنوات الأسبوع الماضي إذ دفعت اضطرابات الإنتاج على مستوى العالم الشركات لسحب كميات كبيرة من مخزوناتها من الخام.

وجرى تداول الخام بسعر 79.19 دولار للبرميل في الساعة 0619 بتوقيت غرينتش في حين سجل سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 75.08 دولار للبرميل.

وقال غولدمان ساكس في مذكرة بتاريخ 26 سبتمبر "لدينا منذ فترة طويلة توقعات إيجابية لأسعار النفط لكن العجز بين العرض والطلب في الوقت الراهن أكبر من توقعاتنا مع انتعاش الطلب العالمي من أثر متحور دلتا بأسرع من توقعاتنا السابقة ومع استمرار الإمدادات العالمية عند مستويات أقل من توقعاتنا السابقة".

وفي وقت سابق هذا الشهر اتفقت "أوبك" وحلفاؤها "أوبك+" على التمسك بقرار اتخذ في يوليو بالتراجع تدريجيا عن تخفيضات الانتاج.

وقال غولدمان ساكس إن الضرر الذي ألحقه الإعصار آيدا بالإمدادات محا أثر زيادة إنتاج "أوبك+" وفاقه وما زال إنتاج النفط غير الصخري مخيبا للآمال.

وفيما يتعلق بتوقعاته لعام 2022 خفض البنك متوسط توقعاته للربعين الثاني والرابع إلى 80 دولارا من 85 دولارا للبرميل آخذا في الاعتبار احتمال التوصل إلى اتفاق نووي أميركي إيراني بحلول أبريل.

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