جشع هؤلاء.. الزراعة توضح أسباب ارتفاع المحاصيل الزراعية في الأسواق

2021/09/27 | 16:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اوضحت وزارة الزراعة، اليوم اليوم الاثنين، اسباب ارتفاع بعض المحاصيل الزراعية في الأسواق العراقية.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف، في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إنه "لاتوجد شحة في الخضراوات والفواكة بالأسواق"، مبيناً أن "سبب ارتفاع الأسعار هو جشع واستغلال التجار للمناسبات الدينية المليونية لغرض في ظل انعدام الرقابة الأمنية".

وأضاف النايف، أن"وزارة الزراعة قامت بفتح باب الاستيراد لمحاصيل الطماطم والبصل والثوم كونها الأكثر استهلاكاً لتغطية السوق وضمان عدم حصول شحة وارتفاع الأسعار".

وتابع المتحدث الرسمي، أن "بقية المحاصيل الزراعية من الخضراوات متوفرة في الأسواق من الناتج المحلي دون الحاجة إلى فتح باب الاستيراد"، مشيرا إلى أن "الوزارة تسلمت طلبات لتصدير محصول البطاطا العراقية إلى الخارج نتيجة الاكتفاء الذاتي وامتلاء المخازن".

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