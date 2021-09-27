2021/09/27 | 16:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل(2447) إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق اليوم، وتماثل(4156)حالة للشفاء ووفاة(32) حالة، فيما بلغ عدد الذين تلقوا اللقاح اليوم(56139)شخصا./انتهى7

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