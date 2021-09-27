المنافذ تضبط(8) عجلات مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ أم قصر الشمالي

2021/09/27 | 16:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ ضبطت هيئة المنافذ الحدودية، (8) عجلات مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ أم قصر الشمالي.وذكرت الهيئة في بيان:" انه بجهود وتنسيق عالي المستوى لهيأة المنافذ الحدودية وبناء على المعلومات الواردة من محكمة تحقيق ام قصر ٬ تم ضبط ثماني عجلات مصفحة نوع (فورد) دون الموديل مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد معدة للتهريب".وأضافت:" تم تشكيل لجنة من الجهات ذات العلاقة والإحالة للقضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين"./انتهى7

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