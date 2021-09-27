2021/09/27 | 16:43 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 27 سبتمبر 2021 | 04:32 مساءً

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ضبط 8 عجلات مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد ومعدة للتهريب

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين، ضبط 8 عجلات نوع فورد مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد ومعدة للتهريب في منفذ أم قصر الشمالي.



وقالت هيئة المنافذ في بيان تلقته “عين العراق نيوز ”، إنه “وبجهود وتنسيق عالي المستوى لهيئة المنافذ الحدودية وبناء على المعلومات الواردة من محكمة تحقيق أم قصر، تم ضبط ثماني عجلات مصفحة نوع (فورد) دون الموديل مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد معدة للتهريب”.



وأضاف البيان، أنه “تم تشكيل لجنة من الجهات ذات العلاقة وإحالة المخالفين للقضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم”.

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