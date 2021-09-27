صالح: المسيرة الراجلة نحو كربلاء تجسيد لإصرار العراقيين على دولة ضامنة لأمنهم وحقوقهم

2021/09/27 | 16:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد رئيس الجمهورية برهم صالح على ضرورة استلهام الدروس الخالدة طريقاً للإصلاح نحو دولة مقتدرة ترتكزُ على الإرادة الحرّة للعراقيين.

وأكد الرئيس صالح في تغريدة بمناسبة اربعينية الامام الحسين عليه السلام ان المسيرة الراجلة نحو كربلاء الإباء تجسيد حقيقي لإصرار العراقيين على دولة ضامنة لأمنهم وحقوقهم في الحياة الحرة الكريمة, دولة في أمن وسلام مع جيرانها بسيادة كاملة.

في اربعين ثورة الحسين (ع)، علينا استلهام الدروس الخالدة طريقاً للإصلاح نحو دولة مقتدرة ترتكزُ على الإرادة الحرّة للعراقيين، فالمسيرة الراجلة نحو كربلاء الإباء، تجسيد حقيقي لإصرارهم على دولة ضامنة لأمنهم وحقوقهم في الحياة الحرة الكريمة، دولة في أمن وسلام مع جيرانها بسيادة كاملة.



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— Barham Salih (@BarhamSalih) September 27, 2021

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