2021/09/27 | 16:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصف رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أربعينية الإمام الحسين عليه السلام بأنها أبرز احتجاج إنساني على انتهاكات حقوق الإنسان.

وقال الكاظمي عبر تغريدة على تويتر ان اربعينية الامام الحسين عليه السلام تعد مناسبة للتأكيد بأن مواجهة مثل هذه الانتهاكات في العراق على امتداد المراحل ليست مهمة سهلة ولا تتم بالنيات الحسنة فقط مضيفا ان المنهج الحقيقي للتغيير يجب ان يبدأ من فلسفة التعاطي مع الناس في مؤسسات الدولة والأمنية والعسكرية منها على وجه الخصوص.

وتابع الكاظمي ان علينا كعراقيين الاعتراف بالأخطاء عند حصولها ومواجهتها ومعالجة تداعياتها ومحاسبة مرتكبيها, مضيفا ان الديمقراطية خيار العراقيين وهم يستحقون ما يليق بهم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: اربعينية الامام الحسين أبرز احتجاج انساني على انتهاكات حقوق الانسان) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي: اربعينية الامام الحسين أبرز احتجاج انساني على انتهاكات حقوق الانسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).