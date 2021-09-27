العراق ثاني أكبر مستورد للبضائع الإيرانية خلال العام الجاري والصين أولا

2021/09/27 | 16:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

احتل العراق المرتبة الثانية في قائمة استيراد البضائع الإيرانية خلال العام الجاري بقيمة إجمالية بلغت نحو 4 مليارات دولار.

وذكرت المديرية العامة للجمارك الإيرانية, أن الصين حلت في المرتبة الأولى باستيراد البضائع الإيرانية يليها العراق ثانيا وتركيا في المرتبة الثالثة, وأكدت مديرية الجمارك الإيرانية أن العراق استورد نحو 14 مليون طن من البضائع بقيمة مليارين و 300 مليون دولار.

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