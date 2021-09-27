2021/09/27 | 17:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_علي_مقلد الجامعة اللبنانية : دخلتها متأخراً واستقلت منها باكراً في عمر الأربعين صرت أستاذاً في ملاك الجامعة اللبنانية.



كان ذلك عن طريق الصدفة وبتحفيز من رفيقة عمري دنيا.



ذلك أنني كنت راضيا بما حصلته، مكتفيا بشهادتي الجامعية وبراتبي في التعليم الثانوي.



لم يكن الحزب مسؤولاً عن إفراغ ما في داخلي من حيوية، وعن قتل قلق متجذر في نفسي يصح فيه قول المتنبي، على قلق كأن الريح تحتي، غير أنه أقنعني، واكتشفت لاحقاً ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجامعة اللبنانية دخلتها متأخرا وخرجت منها مبكراً - محمد علي مقلد) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجامعة اللبنانية دخلتها متأخرا وخرجت منها مبكراً - محمد علي مقلد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).