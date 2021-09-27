2021/09/27 | 17:00 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: yr2znLgtdm0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الخبير الاقتصادي د. عبدالرحمن الشيخلي: الديون العراقية لم يستطيع العراق سدادها حتى عام 2048) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الخبير الاقتصادي د. عبدالرحمن الشيخلي: الديون العراقية لم يستطيع العراق سدادها حتى عام 2048) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).