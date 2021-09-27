2021/09/27 | 17:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني سلط بيان أصدرته لجنة الدعوة الإسلامية بمديرية نجراب بولاية كابيسا شمال شرق كابل، الضوء على قواعد السلوك التي تسعى حركة “طالبان” لتعميمها على المواطنين مع إحكام قبضتها على السلطة.وجاء في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ممنوع تقديم الهدايا في المناسبات..”طالبان” تصدر قائمة جديدة بـ”الممنوعات” المركز الخبري الوطني.

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