الاستثناء الحضاري الغربي

2021/09/27 | 17:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ثمة خصائص كامنة في التكوين الأصلي للغرب، هي ما جعلت الغرب يُبْصِر؛ إذ عَمِي الآخرون، ويُبْدِع؛ إذ تَبلّد الآخرون، وينجح؛ إذ فشل الآخرون

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