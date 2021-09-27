’صحوة أبناء العراق’ تكلف بديلاً عن وسام الحردان - عاجل

2021/09/27 | 17:03 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قررت الهيئة التأسيسية لصحوة أبناء العراق، الاثنين، تكليف النائب الأول بتسيير أمور الصحوة وإدارة مكاتبها، فيما كلفت النائب الثاني ناطقاً رسمياً، وذلك بعد يومين من قيام رئيس "الصحوة" بعقد مؤتمراً للتطبيع مع اسرائيل.

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وبحسب وثيقة حصل عليها "ناس" (27 أيلول 2021)، ان "الهيئة التأسيسية للصحوة قررت تكليف (محمد علي سليمان خلف) النائب الأول لتسيير أمور الصحوة وادارة مكاتبها، بالإضافة إلى تكليف (مؤيد ابراهيم الجحيشي)، النائب الثاني الإداري وناطقاً رسمياً باسم صحوة أبناء العراق".

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