شاهد.. حديقة زهور

2021/09/27 | 17:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تركيب جديد غامر من قبل مجموعة "teamLab" الفنية اليابانية يُحيط الزوار بمرايا ومناظر صوتية وأكثر من 13000 زهرة أوركيد حية

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