2021/09/27 | 17:05 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت شركة “فيسبوك” اليوم الاثنين عن توقّف العمل على تطبيق الأطفال من “إنستغرام” بشكلٍ موقّت، وذلك بعد الانتقادات الشديدة التي واجهها المشروع. تمّ الترويج لـ”Instagram Kids“، للمطالبة بإذن الوالدين للانضمام، وتقديم محتوى خالٍ من الإعلانات ومناسب للعمر، لكنّ المشرّعين الأميركيين وجماعات المناصرة على حدّ سواء، حثّوا عملاق وسائل التواصل الاجتماعيّ على التخلّي عن خطط […]

ظهرت المقالة “إنستغرام” يؤجّل إطلاق تطبيق الأطفال إلى أجلٍ غير مُسمّى أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“إنستغرام” يؤجّل إطلاق تطبيق الأطفال إلى أجلٍ غير مُسمّى) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“إنستغرام” يؤجّل إطلاق تطبيق الأطفال إلى أجلٍ غير مُسمّى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).