2021/09/27 | 17:06 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد ضبطت السلطات في منفذ ميناء أم قصر الشمالي، 8 عجلات مصفحة مخالفة لضوابط الاستيراد معدة للتهريب.وذكرت هيأة المنافذ الحدودية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بجهود وتنسيق عالي المستوى، وبناءً على المعلومات الواردة من محكمة تحقيق ام قصر، تم ضبط 8 عجلات مصفحة نوع (فورد) دون الموديل مخالفة لشروط …

ظهرت المقالة ضبط 8 عجلات مصفحة معدة للتهريب في أم قصر الشمالي أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط 8 عجلات مصفحة معدة للتهريب في أم قصر الشمالي) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط 8 عجلات مصفحة معدة للتهريب في أم قصر الشمالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).