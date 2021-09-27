الجوازات تتحدث عن الحالة ’الوحيدة’.. جواز خلال ساعة فقط!

2021/09/27 | 17:34 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

كشفت مديرية الجوازات العامة التابعة لوزارة الداخلية، الاثنين، عن آلية طباعة جوازات السفر في مكاتبها، وفيما أحصت أعداد الصادرة منها منذ بداية العام، أشارت إلى وجود حالة وحيدة يسمح خلالها بإصدار الجواز خلال ساعة فقط.

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وقال مدير الجوازات العامة اللواء أحمد عبد الستار العزاوي، للوكالة الرسمية، وتابعه "ناس" (27 أيلول 2021)، إن "هناك 9 مكاتب في بغداد تطبع جوازات السفر العراقية موزعة بواقع 5 مكاتب في جانب الرصافة و4 في جانب الكرخ، فضلا عن وجود مكتب الخدمة السريعة لاستبدال التالف بمقر مديرية شؤون الجنسية".

وأضاف، أن "طباعة الجوازات في بغداد والمحافظات تكون في مكاتب إصدار الجوازات، حيث تسلم المعاملة في مكتب الجوازات للمنطقة التي يسكن فيها، ويتم طباعة الجواز في مقر مديرية شؤون الجنسية ومن ثم إرساله لشؤون الجوازات وبعدها لمكاتب الجنسية"، وأشار إلى أن "هناك 20 منظومة ثابتة موزعة على السفارات خارج العراق في دول عربية وأوروبية لطباعة الجوازات".

وأكد العزاوي أن "طباعة الجوازات للسفارات تكون في مقر شؤون الجوازات ويتم تسليمها لوزارة الخارجية ومن ثم للسفارات"، لافتا الى أن "مديرية الجوازات تمتلك ثلاثة مكاتب خارجية لاصدارها في عمان عاصمة الأردن وإمارة دبي في الإمارات وعاصمة بريطانيا لندن ويتم طباعة الجوازات في مقر المكتب نفسه".

وتابع أن "مجموع الجوازات التي تمت طباعتها منذ بداية العام ولغاية 23 من ايلول الحالي، بلغت 45820 جوازا"، لافتا الى أن "هناك تسهيلات تقدم للحالات الإنسانية حيث يتم فيها اصدار جواز السفر بنفس الساعة".

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