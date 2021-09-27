العامري يصل كربلاء ويطلع على خطة الحشد الشعبي الخاصة بالزيارة الاربعينية

2021/09/27 | 17:35 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وصل الحاج المجاهد هادي العامري، الاثنين، الى محافظة كربلاء المقدسة للاطلاع على الخطة المنفذة من قبل هيئة الحشد الشعبي ضمن قاطع عمليات الفرات الأوسط بالحشد الشعبي.وذكر اعلام الحشد انه “كان في استقبال العامري والوفد المرافق له رئيس اركان هيئة الحشد الشعبي عبد العزيز المحمداوي في مقر القيادة والسيطرة الخاص بزيارة الأربعين في هيئة […]

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