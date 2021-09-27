صحوة العراق تكلف رئيساً لها وتعزل الحردان

2021/09/27 | 17:36 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد قررت صحوة أبناء العراق، تكليف النائب الأول الشيخ “محمد علي سليمان” لتسيير أمور الصحوة، وعزل “وسام الحردان” على خلفية مؤتمر التطبيع.وذكر إعلام الهيئة التأسيسية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخنة منه، ان “الهيئة التأسيسية لصحوة أبناء العراق قررت تكليف النائب الأول للصحوة الشيخ محمد علي سليمان خلف لتسيير أمور الصحوة وإدارة …

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