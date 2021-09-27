بهذه الحالة يصدر الجواز خلال ساعة.. الداخلية تعلن آلية طباعة الجوازات

2021/09/27 | 17:49 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجود مكتب الخدمة السريعة لاستبدال التالف.

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