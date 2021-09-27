العراق.. مستشفى يسجل حالة نادرة في الولادات (صور)

2021/09/27 | 17:51 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة صلاح الدين، الاثنين، تسجيل حالة نادرة بولادة 4 توائم بصورة طبيعية، فضلا عن إجراء 22 عملية قيصرية بيوم واحد في مستشفى الشرقاط.

وذكر اعلام الدائرة في بيان اليوم، (27 ايلول 2021)، انه "في حالة نادرة مستشفى الشرقاط تشهد ولادة 4 توائم وإجراء 22 عملية قيصرية بيوم واحد".

ونقل البيان عن د.



دنيا كاظم العنكود الجبوري قولها انه في "فجر هذا اليوم استقبلت شعبة الخدج والاطفال في مستشفى الشرقاط العام ولادة اربع توائم اثنين منهم ذكور واثنين اناث في شهرهم السابع من الحمل (سبيعية ولادة طبيعية".

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