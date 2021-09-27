قريباً.. انشاء جامعة ايرانية في العراق

2021/09/27 | 17:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت ايران، الاثنين، عن حصولها على

الموافقة المبدئية لإنشاء فرع خارجي

للجامعة الحرة (الايرانية) في العراق

خلال الأيام المقبلة.

وذكرت وكالة الانباء الايرانية، ان

مساعد رئيس الجامعة الحرة للشؤون

الدول

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