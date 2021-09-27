2021/09/27 | 17:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني نفذ تشكيل قوة سنجار في الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، عملية امنية استباقية شملت عددا من مناطق سنجار والتي تضمنت مداهمة وتفتيش عدد من المناطق ضمن القضاء وذلك مع اقتراب زيارة الاربعين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد الشعبي ينفذ عملية امنية استباقية في عدد من مناطق جنوب سنجار المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي ينفذ عملية امنية استباقية في عدد من مناطق جنوب سنجار) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي ينفذ عملية امنية استباقية في عدد من مناطق جنوب سنجار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).