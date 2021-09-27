الحلبوسي وولي عهد أبو ظبي يبحثان تعزيز دور البرلمانات في تبني قضايا الشعوب

2021/09/27 | 17:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مع ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الاثنين، تعزيز دور البرلمانات في تبني قضايا الشعوب.وذكر المكتب الاعلامي للحلبوسي في بيان […]

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