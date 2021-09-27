طوارئ بغداد تقبض على ابو النار

2021/09/27 | 17:57 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بالقاء القبض على المدعو ابو النار الذي ارتكب جريمة قتل في منطقة قمبر على وصور زوجة المجني عليه واجبرها على الاعتراف بقتله.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "افواج طواريء شرطة بغداد العاشر وفوج المهام وبالتعاون مع دوريات النجدة القت القبض على المجرم الملقب ابو النار الذي ارتكب جريمة قتل في منطقة قمبر علي والذي صور فديو لزوجة المقتول واجبرها على القول انها هي من قامت بقتل زوجها".

واضاف انه "تم تسليم المتهم الى شرطة باب الشيخ لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".

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