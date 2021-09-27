صلاح الدين تحذر من “كارثة” تهدد زراعة المحافظة

2021/09/27 | 18:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/ المركز الخبري الوطني حذرت مديرية زراعة صلاح الدين، اليوم الاثنين، من كارثة تهدد القطاع الزراعي في المحافظة، وقد تلحق الضرر الكبير بالفلاحين والمزارعين.وقال مدير زراعة المحافظة، عباس طه، لوكالة “المركز الخبري الوطني”، إن […]

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