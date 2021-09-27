شاهد.. رشق ماكرون ببيضة بعد الصفعة على وجهه

2021/09/27 | 18:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رشق شاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ببيضة أثناء مشاركته في معرض للطعام والضيافة في ليون، وذلك بعد الصفعة التي تلقاها ماكرون خلال وجهه في يونيو الماضي من شاب آخر خلال جولة للرئيس الفرنسي جنوب شرقي البلاد.

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