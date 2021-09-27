شرطة بغداد تقبض على ’متهم’: قتل شخصاً وأجبر زوجته على ادعاء قتله

2021/09/27 | 18:05 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة/ شرطة بغداد، الاثنين، عن القاء القبض على متهم أقدم على قتل رجل واجبار زوجته على القول انها قتلته عبر تصويرها.

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وذكرت الوكالة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (27 أيلول 2021)، انه "بعد حصول جريمة قتل ضمن احد أحياء بغداد القديمة وانتشار مقطع فديو لزوجة الضحية تتحدث فيه عن قتل زوجها مرغمة وتحت التهديد من المجرم الذي اقدم على القتل واجبار زوجة المقتول عبر تصويرها بمقطع فديوي وهي تتحدث عن قيامها بقتله".

وأضاف البيان انه "فور حصول الحادث وجه قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد فالح نعمة بتشكيل فريق عمل متخصص باشرافه شخصيا للوصول إلى المتهم والذي يلقب (ابو النار) وقبل قليل تمكنت مفارز فوج طوارىء بغداد العاشر وفوج المهام والتابعان الى قيادة شرطة بغداد بالتعاون مع دوريات النجدة الموجودة ضمن القاطع من القاء القبض على المتهم وبحوزته سلاح نوع مسدس sh والتابع للضحية المقتول".

واشار البيان الى انه "تم اصطحاب المتهم الى مركز شرطة باب الشيخ التابع للقيادة ايضا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون".

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