2021/09/27 | 18:06 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، القبض على متاجر بالمخدرات في بغداد بحوزته أكثر من 16 ألف حبة.وذكرت الخلية في بيان، انه “تنفيذا لتوجيهات الفريق الركن قائد عمليات بغداد بتكثيف الجهد الاستخباري.وملاحقة تجار ومروجي ومتعاطي المخدرات، وفي ضوء معلومات دقيقة وتنسيق استخباري مع قسم استخبارات وامن عمليات بغداد وتعاون المواطنين تمكنت قوة […]

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