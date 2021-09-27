في الحياة لا تسألوا عنا... - محمد الحنفي

2021/09/27 | 18:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_الحنفي إن السؤال...عن الإنسان...في مجرى الحياة...لا يصير عنه السؤال...ولا يليق بالسائل...أن يسأل...عن الإنسان...في مجرى الحياة...°°°°°°ماذا يكون...ما عند الإنسان...عن هذا العالم...هل يعود...إلى ماكان عليه الإنسان؟...أو لا يعود؟...هل يستثمر الأموال...في الشراكات...مع القائمين...بعرض المشاريع...بنمو المشاريع...لتحقيق الأرباح؟..



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