الحزب اليساري أداة للطبقة الاجتماعية وليس ملكا لمؤسسيه(4) - نهاد ابو غوش

2021/09/27 | 18:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نهاد_ابو_غوش دعونا نتفق أولا على من وما هو اليسار، وما هي المعايير والضوابط والمقاييس الفكرية والعملية التي تحدد ما إذا كان حزب ما، أو شخص ما يساريا.



من المؤكد أن الأمر لا يرتبط بما يطلقه الفرد أو التنظيم على نفسه، ولا على ما يدعيه او يدعيه خصومه، ولا على لون اليافطة التي يرفعها الحزب أو التيار، حمراء كانت أو بيضاء أم برتقالية حسب موضة الديمقراطيات الشعبوية الأوروبية الخارجة من بيروقراطيات اوروبا الشرقية.



كما ......





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