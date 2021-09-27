2021/09/27 | 18:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زهير_الخويلدي ترجمة:"يمكن لشبكة المعرفة والخبرات التي تظهر مع تقدم عصر الكواكب أن تسمح لأنواعنا بالتعلم كيف تكون عالمية ، وإقامة علاقات دائمة جديدة مع جميع النظم البيئية ، لتعزيز الإمكانات الإبداعية للتنوع الثقافي.""الإنسانية الجمع.



نجحت أربعة أشكال على الأقل من الإنسانية وتقاطعت في تاريخ جنسنا البشري.



الأول هو أنه ، عفا عليه الزمن ، من الصيادين ؛ والثاني: إنسانية الفلاحين.



ثالثًا ، الإنسانية الكوكبية.



......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإنسانية، مصير في طور التكوين - زهير الخويلدي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإنسانية، مصير في طور التكوين - زهير الخويلدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).