الإنسانية، مصير في طور التكوين - زهير الخويلدي



الإنسانية، مصير في طور التكوين - زهير الخويلدي
2021/09/27 | 18:10 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن

#زهير_الخويلدي ترجمة:"يمكن لشبكة المعرفة والخبرات التي تظهر مع تقدم عصر الكواكب أن تسمح لأنواعنا بالتعلم كيف تكون عالمية ، وإقامة علاقات دائمة جديدة مع جميع النظم البيئية ، لتعزيز الإمكانات الإبداعية للتنوع الثقافي.""الإنسانية الجمع.

نجحت أربعة أشكال على الأقل من الإنسانية وتقاطعت في تاريخ جنسنا البشري.

الأول هو أنه ، عفا عليه الزمن ، من الصيادين ؛ والثاني: إنسانية الفلاحين.

ثالثًا ، الإنسانية الكوكبية.

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